11 декабря 2025 в 10:43

Российские ученые создали «добавку-огнетушитель»

В России появился новый противопожарный пластик

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Исследователи Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) создали инновационный материал, обладающий тремя различными механизмами защиты от пожара, результаты представлены в Polymer Science, Series D. «Добавка-огнетушитель», содержащая минеральные соли меди и аммония в фосфорной кислоте, значительно снижает риск распространения пламени по материалу. Эффективность этого средства в пять раз уменьшает вероятность возгорания.

Композиты на основе эпоксидных смол, усиленные полимерными волокнами, находят широкое применение в строительстве, авиационной, электронной и автомобильной промышленности. Тем не менее они обладают существенным недостатком — низкой огнестойкостью.

Оптимальное количество добавки составляет примерно 8% от общего объема материала. Антипирен не просто смешивается со смолой, а взаимодействует с ней на химическом уровне, создавая новую кристаллическую структуру в полимере. Это обеспечивает высокую эффективность при относительно низком содержании. В отличие от большинства наполнителей, данная система уменьшает вязкость смолы и повышает прочность материала.

Ранее ученые из Шанхайского университета Цзяотун создали технологию для получения питьевой воды из воздуха. В основе метода — конденсация, абсорбция и тепловые насосы. Разработанная автономная солнечная станция способна производить до 50 литров питьевой воды ежедневно и функционировать без подключения к внешним коммуникациям.

