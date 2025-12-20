Новый год-2026
20 декабря 2025 в 00:53

США начали публиковать материалы по делу скандального финансиста

Документы по делу Эпштейна начали появляться на сайте ФБР с вечера 19 декабря

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Palm Beach Sheriff's office/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Федеральное бюро расследований США начало масштабную публикацию документов, связанных с уголовным делом финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в организации сети по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Официальные материалы, общий объем которых оценивается в сотни тысяч страниц, размещаются в открытом доступе на интернет-ресурсе ведомства.

Старт процедуры был дан 19 декабря в 15:00 по североамериканскому восточному времени (23:00 мск). Публикация осуществляется в соответствии с законом, который в ноябре подписал президент США Дональд Трамп.

Законодательный акт обязывает Министерство юстиции рассекретить и обнародовать все материалы, собранные в ходе различных расследований в отношении Эпштейна. Ожидается, что среди документов окажутся фотографии, протоколы допросов и иные свидетельства.

Я ожидаю, что мы опубликуем несколько сотен тысяч документов. Эти документы будут поступать в самых разных формах: фотографии и другие материалы, связанные со всеми расследованиями в отношении Эпштейна, — сказал заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш в интервью телеканалу Fox News.

Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Его окружение включало множество известных политиков, бизнес-магнатов и публичных фигур со всего мира, что обеспечило делу беспрецедентный общественный резонанс. Уголовное преследование прекратилось после того, как обвиняемый был найден мертвым в своей тюремной камере в августе того же года; официальной причиной смерти названо самоубийство.

Ранее члены комитета палаты представителей США обнародовали серию фотографий из архива Эпштейна, где части женского тела исписаны цитатами из знаменитого романа Владимира Набокова «Лолита». На изображениях можно разглядеть несколько строк.

ФБР
Джеффри Эпштейн
материалы
публикации
