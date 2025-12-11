ВСУ атаковали Москву с помощью еще трех украинских БПЛА Собянин сообщил о ликвидации еще трех украинских БПЛА

Еще три украинских БПЛА попытались атаковать территорию Москвы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, силы ПВО сбили воздушные цели. Последствия на земле не уточняются.

Уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — отметил он.

Ранее пресс-служба российского Минобороны сообщила, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 40 украинских беспилотников над Московской областью. Как передает ведомство, из них 32 БПЛА сбили над Москвой.

После этого Собянин сообщил о ликвидации четырех украинских БПЛА. По его словам, воздушные цели были ликвидированы силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, Вооруженные силы Украины уже накопили определенный запас беспилотников, производство которых может быть сосредоточено под землей. Он подчеркнул, что также дроны украинской армии поставляет «коалиция желающих» — страны, которые обязались усилить поддержку Киева. По его словам, это объясняет, откуда ВСУ смогли получить почти 300 БПЛА для атаки на Россию, которая произошла минувшей ночью.