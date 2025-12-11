Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 10:44

ВСУ атаковали Москву с помощью еще трех украинских БПЛА

Собянин сообщил о ликвидации еще трех украинских БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Еще три украинских БПЛА попытались атаковать территорию Москвы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, силы ПВО сбили воздушные цели. Последствия на земле не уточняются.

Уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — отметил он.

Ранее пресс-служба российского Минобороны сообщила, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 40 украинских беспилотников над Московской областью. Как передает ведомство, из них 32 БПЛА сбили над Москвой.

После этого Собянин сообщил о ликвидации четырех украинских БПЛА. По его словам, воздушные цели были ликвидированы силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, Вооруженные силы Украины уже накопили определенный запас беспилотников, производство которых может быть сосредоточено под землей. Он подчеркнул, что также дроны украинской армии поставляет «коалиция желающих» — страны, которые обязались усилить поддержку Киева. По его словам, это объясняет, откуда ВСУ смогли получить почти 300 БПЛА для атаки на Россию, которая произошла минувшей ночью.

Москва
атаки
БПЛА
Сергей Собянин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В прокуратуре раскрыли причину взрыва в ПНИПУ
Стоматолог предупредила, чем грозит привычка грызть семечки
Известный футболист перестал общаться с дочерью из-за алиментов
На Ямале пройдет пересмотр дела об использовании труда осужденных
Появились кадры взятия Красногорского российскими военными
Россияне стали чаще покупать люксовые автомобили
Лавров оценил искренность Трампа в решении украинского кризиса
Прокуратура требует возбудить дело в отношении бывшего лидера панк-группы
Кологривый откровенно рассказал о своем опыте депрессии
Лавров раскрыл, чему посвящены текущие переговоры с США
Лавров назвал истинную цель всех спекуляций по Украине
В МИД России связали внимание Запада к Украине с палестинской проблемой
Врач развеяла мифы об очистке печени
Появилась информация о погибших при взрыве в Пермском университете
Поддубный показал, как работают ВС России возле Гуляйполя
В США раскрыли новые детали о захваченном у берегов Венесуэлы танкере
Россиянка в качестве «ответчиков» в суде выбрала чаек
Вирусолог оценил вероятность начала эпидемии гриппа А в России
Видеозапись сделки купли-продажи квартиры Долиной попала в суд
Как приготовить бриоши на Новый год с красной рыбой быстро и вкусно
Дальше
Самое популярное
Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.