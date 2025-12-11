Три украинских БПЛА пытались атаковать Москву Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву украинских БПЛА

Три украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать территорию Москвы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, воздушные цели были ликвидированы силами противовоздушной обороны МО России.

Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он.

Ранее сообщалось, что самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог сесть в Москве из‑за закрытого воздушного пространства. Уточнялось, что судно ушло на запасной аэродром (Пулково).

Утром Собянин сообщал, что один украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать территорию Москвы. По его словам, воздушная цель была ликвидирована силами противовоздушной обороны.

Также сообщалось, что средства ПВО сбили 287 беспилотников ВСУ в российских регионах. Больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области — 118. По 40 беспилотников сбито в Калужской и Московской областях, 27 — в Тульской области, 19 — в Новгородской области, 11 — в Ярославской области.