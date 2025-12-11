Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 09:57

Самолет Пашиняна не смог сесть в Москве из-за атак беспилотников ВСУ

Baza: самолет Пашиняна приземлился в Пулково, так как не смог сесть в Москве

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог сесть в Москве из‑за закрытого воздушного пространства и ушел на запасной аэродром, передает Telegram-канал Baza. По его данным, ограничения Росавиации привели к задержке свыше 170 рейсов.

В материале сказано, что самолет с премьером на борту на протяжении почти часа кружил над Тверской областью, ожидая разрешения на посадку, но так и не получил его. В итоге судно отправилось в петербургский Пулково, где около 01:00 по московскому времени приземлился. Премьер летел в Москву после визита в Германию и планировал участвовать в заседании межправительственного совета ЕАЭС.

В ночь на 11 декабря силы ПВО России ликвидировали и перехватили 40 украинских беспилотников над Московской областью, из них 32 летели на Москву. Всего ночью средства противовоздушной обороны сбили 287 беспилотников ВСУ на территории России.

До этого стало известно, что пассажиры в ожидании рейсов вынуждены спать на туристических ковриках, картонках и скамейках в московском Внуково. Уточнялось, что более 130 рейсов были отменены, задержаны или направлены в другие воздушные гавани.

До этого в Росавиации сообщили, что аэропорты московского авиаузла уже возобновили работу. Речь идет о приеме и выпуске воздушных судов.

