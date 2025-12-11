Почти 300 беспилотников атаковали регионы России ночью

Средства ПВО сбили 287 беспилотников ВСУ в российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области — 118.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 10 декабря до 07:00 мск 11 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 287 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по 40 беспилотников сбито в Калужской области и Московском регионе, 27 — в Тульской области, 19 — в Новгородской области, 11 — в Ярославской области. Кроме того, дроны нейтрализовали в Липецкой, Курской, Смоленской, Орловской, Воронежской и Рязанской областях.

Ранее сообщалось, что в воздушном пространстве Ленинградской области был введен режим опасности беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, в это время возможно снижение скорости мобильного интернета. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в период с 10 декабря 23:41 мск до 11 декабря 02:57 мск в столице было сбито 30 дронов.