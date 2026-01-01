ВС России в зоне СВО перед Новым годом получили «танки Победы» «Уралвагонзавод» отправил в войска эшелон с новой партией танков Т-90М «Прорыв»

Новая партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв» была отправлена в войска «Уралвагонзаводом», сообщили в самом концерне, который входит в государственную корпорацию «Ростех». В каждой боевой машине работники завода оставили небольшие памятные наборы. Также в бронемашины положили индивидуальные аптечки, предоставленные Народным фронтом.

Концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» в преддверии Нового года отправил в российскую армию эшелон танков Т-90М «Прорыв». Эта партия знаменует выполнение всех контрактных обязательств перед Минобороны России в 2025 году, — сказано в заявлении.

Представитель военной приемки Министерства обороны России заявил, что танкисты довольны данной техникой. Между собой они называют Т-90М «танком Победы».

Ранее сообщилось, что производство основных боевых танков Т-90М в России увеличилось в три раза по сравнению с показателями 2020–2021 годов. Если текущие темпы сохранятся, то российский военно-промышленный комплекс к 2028 году сможет выпускать до тысячи танков ежегодно. Ключевыми факторами такого существенного роста названы увеличение численности российской армии и растущая напряженность в отношениях с НАТО.

До этого глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что танк Т-90 «Прорыв» превосходит западные аналоги по огневой мощи, броневой защите и подвижности. По его словам, были случаи, когда в машину попадали десятки украинских дронов, но она при этом сохраняла свою боеспособность.