11 декабря 2025 в 07:21

БПЛА не смог долететь до Москвы

Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике

Один украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать территорию Москвы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, воздушная цель была ликвидирована силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.

ПВО Минобороны сбила беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — отметил он.

До этого сообщалось, что силами противовоздушной обороны уничтожены еще 26 беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы. Как уточнил Собянин, в период с 10 декабря 23:41 мск до 11 декабря 02:57 мск всего было сбито 30 дронов. Где именно были уничтожены беспилотники и к какому типу они принадлежали, глава столицы не уточнил.

Утром 9 декабря пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО в ночь ликвидировали и перехватили 121 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, 49 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской области и Крымом соответственно, 10 и девять — над Рязанской и Воронежской областями, еще восемь БПЛА сбили над акваторией Каспийского моря.

