Военэксперт ответил, откуда ВСУ взяли почти 300 дронов для налета на Россию

Вооруженные силы Украины уже накопили определенный запас беспилотников, производство которых может быть сосредоточено под землей, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он подчеркнул, что дроны украинской армии также поставляет «коалиция желающих» — страны, которые обязались усилить поддержку Киева. По его словам, это объясняет, откуда ВСУ смогли получить почти 300 БПЛА для атаки на Россию, которая произошла минувшей ночью.

Откуда у Украины почти 300 беспилотников для атаки на РФ? БПЛА поставляют для ВСУ западные страны, так называемая коалиция желающих, — та же Германия. Сборочные цеха на Украине до сих пор существуют, хотя по ним наносят удары ВС РФ. Страна достаточно большая, чтобы все спрятать. Тем более БПЛА не истребитель, не бомбардировщик, они намного дешевле, их просто собрать. Значит, ВСУ уже накопили их определенный запас. Предположу, что многие производства разместили под землей. Не просто так Россия применяет «Кинжал», который создан в том числе для уничтожения заглубленных объектов, — пояснил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили 287 беспилотников ВСУ в российских регионах. Больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области — 118. По 40 беспилотников сбито в Калужской и Московской областях, 27 — в Тульской области, 19 — в Новгородской области, 11 — в Ярославской области.