Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 10:23

Военэксперт ответил, откуда ВСУ взяли почти 300 дронов для налета на Россию

Военэксперт Дандыкин: ВСУ производят и копят дроны под землей по всей Украине

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины уже накопили определенный запас беспилотников, производство которых может быть сосредоточено под землей, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он подчеркнул, что дроны украинской армии также поставляет «коалиция желающих» — страны, которые обязались усилить поддержку Киева. По его словам, это объясняет, откуда ВСУ смогли получить почти 300 БПЛА для атаки на Россию, которая произошла минувшей ночью.

Откуда у Украины почти 300 беспилотников для атаки на РФ? БПЛА поставляют для ВСУ западные страны, так называемая коалиция желающих, — та же Германия. Сборочные цеха на Украине до сих пор существуют, хотя по ним наносят удары ВС РФ. Страна достаточно большая, чтобы все спрятать. Тем более БПЛА не истребитель, не бомбардировщик, они намного дешевле, их просто собрать. Значит, ВСУ уже накопили их определенный запас. Предположу, что многие производства разместили под землей. Не просто так Россия применяет «Кинжал», который создан в том числе для уничтожения заглубленных объектов, — пояснил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили 287 беспилотников ВСУ в российских регионах. Больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области — 118. По 40 беспилотников сбито в Калужской и Московской областях, 27 — в Тульской области, 19 — в Новгородской области, 11 — в Ярославской области.

ВСУ
Украина
Россия
БПЛА
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Ямале пройдет пересмотр дела об использовании труда осужденных
Появились кадры взятия Красногорского российскими военными
Россияне стали чаще покупать люксовые автомобили
Лавров оценил искренность Трампа в решении украинского кризиса
Прокуратура требует возбудить дело в отношении бывшего лидера панк-группы
Кологривый откровенно рассказал о своем опыте депрессии
Лавров раскрыл, чему посвящены текущие переговоры с США
Лавров назвал истинную цель всех спекуляций по Украине
В МИД России связали внимание Запада к Украине с палестинской проблемой
Врач развеяла мифы об очистке печени
Появилась информация о погибших при взрыве в Пермском университете
Поддубный показал, как работают ВС России возле Гуляйполя
В США раскрыли новые детали о захваченном у берегов Венесуэлы танкере
Россиянка в качестве «ответчиков» в суде выбрала чаек
Вирусолог оценил вероятность начала эпидемии гриппа А в России
Видеозапись сделки купли-продажи квартиры Долиной попала в суд
Как приготовить бриоши на Новый год с красной рыбой быстро и вкусно
Известный американский актер анонсировал мировой показ фильма об СВО
Адвокат раскрыл, могут ли в школе заставить ребенка убирать снег
Названы города, из которых поступает больше всего вопросов на прямую линию
Дальше
Самое популярное
Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.