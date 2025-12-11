Запад предпочитает игнорировать факт внесения персональных данных российских детей, включая трехлетних, в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС. Он обвинил западные страны в лицемерии, заявив, что те продолжают говорить о гуманитарном праве, игнорируя преступления против детей.

Западники же как-то пытались закрыть помойку под названием «Миротворец», но только тогда, когда туда попадали иностранные журналисты или какие-то персонажи с Запада. А так, они предпочитают игнорировать все преступления... в тот момент, когда они будут убивать наших детей, западники будут смотреть в другую сторону, — сказал Мирошник.

Ранее сообщалось, что сразу 25 российских детей оказались в базе скандального украинского экстремистского сайта. Согласно его информации, личные данные несовершеннолетних были внесены в базу за якобы «нарушение государственной границы» и «покушение на территориальную целостность и суверенитет» Украины.