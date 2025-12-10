ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 07:35

Сразу 25 детей из России попали в скандальную базу «Миротворца»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сразу 25 российских детей оказались в базе скандального украинского экстремистского сайта «Миротворец». Согласно его информации, личные данные несовершеннолетних были внесены в базу за якобы «нарушение государственной границы» и «покушение на территориальную целостность и суверенитет» Украины.

Отмечается, что среди попавших в украинский «расстрельный список» — двое детей в возрасте трех и четырех лет, шестеро — в возрасте пяти лет, трое — семи лет, и еще двое — девяти лет. Также в базу включены по пять детей в возрасте шести и восьми лет.

Ранее сообщалось, что в базу «Миротворца» попала российская гимнастка Ангелина Мельникова. Девушку внесли в список за якобы «покушение на суверенитет Украины», а также за поддержку специальной военной операции. Мельникова стала олимпийской чемпионкой в 2021 году в командном турнире. У нее одна серебряная и две бронзовые медали.

До этого стало известно, что в базу «Миротворца» внесли президента Словакии Петера Пеллегрини. Он оказался первым действующим главой страны Евросоюза, попавшим в черный список Киева. Ресурс обвинил политика в действиях, направленных на поддержку России.

