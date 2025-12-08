Российскую гимнастку внесли в «расстрельный» список Киева

Российская гимнастка Ангелина Мельникова попала в базу украинского сайта «Миротворец», следует из данных ресурса. Девушку внесли в список за якобы «покушение на суверенитет Украины», а также за поддержку СВО.

Мельникова стала олимпийской чемпионкой в 2021 года в командном турнире. У девушки одна серебряная и две бронзовые медали. Известно, что она дважды становилась чемпионкой мира в личном многоборье.

Ранее верховного муфтия России и главу духовного управления мусульман Равиля Гайнутдина внесли в базу «Миротворца». На сайте были опубликованы его личные данные. Внесение в список Гайнутдина связали с его принципиальной позицией по поддержке территориальной целостности РФ и укреплению межрелигиозного мира в регионах.

До этого российская трековая велогонщица Яна Бурлакова оказалась внесена в базу украинского сайта «Миротворец». На сайте указано, что Бурлакова внесена в список якобы за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Также авторам сайта не понравилось, что россиянка участвовала в форуме «Россия — спортивная держава».