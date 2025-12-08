ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 11:17

Российскую гимнастку внесли в «расстрельный» список Киева

Гимнастка Мельникова попала в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Ангелина Мельникова Ангелина Мельникова Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российская гимнастка Ангелина Мельникова попала в базу украинского сайта «Миротворец», следует из данных ресурса. Девушку внесли в список за якобы «покушение на суверенитет Украины», а также за поддержку СВО.

Мельникова стала олимпийской чемпионкой в 2021 года в командном турнире. У девушки одна серебряная и две бронзовые медали. Известно, что она дважды становилась чемпионкой мира в личном многоборье.

Ранее верховного муфтия России и главу духовного управления мусульман Равиля Гайнутдина внесли в базу «Миротворца». На сайте были опубликованы его личные данные. Внесение в список Гайнутдина связали с его принципиальной позицией по поддержке территориальной целостности РФ и укреплению межрелигиозного мира в регионах.

До этого российская трековая велогонщица Яна Бурлакова оказалась внесена в базу украинского сайта «Миротворец». На сайте указано, что Бурлакова внесена в список якобы за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Также авторам сайта не понравилось, что россиянка участвовала в форуме «Россия — спортивная держава».

Украина
Миротворец
Россия
базы данных
гимнасты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье задержали рецидивиста, завербованного украинскими мошенниками
В России обозначили одну из главных проблем здравоохранения
В семье амурских тигров Московского зоопарка произошло пополнение
Раскрыта «добыча» российской ПВО за сутки
ВСУ потеряли более тысячи бойцов всего за одни сутки
Российская армия за сутки освободила два населенных пункта
ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ
Победительница конкурса красоты ушла в монастырь
«Стало последней каплей»: психолог о последствиях блокировки Roblox
Киев отправил ДРГ в смертельную атаку ради пиара
Льготы и автоматизация: на ТИЭФ рассказали о поддержке бизнеса в ДНР
Известный артист и профессор скончался в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 декабря: где сбои в России
Психолог объяснила, как помочь ребенку после блокировки Roblox
В Европе арестовали трех подозрительных украинцев
Удары ФАБ практически стерли с лица земли украинский полк
В Московском зоопарке раскрыли, как манул Тимофей подготовился к зиме
Под Москвой спилили главную новогоднюю елку страны
Призвавшую НАТО к перевороту в России организацию признали террористической
Фаза Луны сегодня, 8 декабря: не разводимся, не даем в долг, не общаемся
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.