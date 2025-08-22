Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 20:03

Банки пожаловались Набиуллиной на действия МВД

Банки обратились к Набиуллиной с просьбой помочь с доступом к базе паспортов МВД

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ассоциация российских банков направила обращения в ключевые ведомства с просьбой восстановить им доступ к системе МВД для проверки подлинности паспортов, сообщает РБК. Письма адресовали главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, руководителю Росфинмониторинга Юрию Чиханчину, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

Поводом для обращения стало отключение банков от проверки через СМЭВ. Как указывает АРБ, МВД потребовало от кредитных организаций предоставить аттестат соответствия информационных систем уровню защиты государственных систем.

Представитель Минцифры подтвердил получение письма АРБ и сообщил, что ведомство знакомится с его содержанием и формирует свою позицию. Он уточнил, что отключение банков от сервисов МВД произошло не на стороне его министерства, а по решению МВД как оператора информационной системы. При этом сама система СМЭВ работает в штатном режиме, и банки от нее не отключались.

Пресс-служба Банка России также подтвердила получение письма и сообщила, что планирует ответить на него после рассмотрения. Сейчас ЦБ обсуждает решение сложившейся ситуации с профильными ведомствами.

Ранее экономист Денис Ракша отмечал, что в ближайшие месяцы ЦБ может повысить ключевую ставку. По его словам, сейчас, в ожидании роста инфляции, Банк России перестанет ее снижать. Но если инфляция вновь начнет устойчиво расти, у него не останется другого выбора, кроме как перейти к ужесточению денежно-кредитной политики, пояснил эксперт.

