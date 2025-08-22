Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 17:21

Экономист допустил повышение ключевой ставки в ближайшие месяцы

Экономист Ракша: ЦБ может повысить ключевую ставку в ближайшие месяцы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие месяцы ЦБ может повысить ключевую ставку, допустил в беседе с NEWS.ru экономист Денис Ракша. По его словам, сейчас, в ожидании роста инфляции, Банк России перестанет ее снижать. Но если инфляция вновь начнет устойчиво расти, у него не остается другого выбора как перейти к ужесточению денежно-кредитной политики, пояснил эксперт.

ЦБ может повысить ключевую ставку в будущем. Но не прямо сейчас: пока он будет следить за динамикой инфляции, и, если она опять станет устойчиво-положительной, у регулятора просто не останется другого выхода. А вот прямо сейчас Центробанк перестанет снижать ставку, именно потому, что ожидает именно такого развития событий, — сказал Ракша.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган сообщил, что регулятор сохраняет возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в 2025 году при условии развития событий в соответствии с базовым прогнозом. Он подчеркнул, что решение о смягчении монетарной политики не является предрешенным и будет приниматься с особой осторожностью.

Банк России
ключевая ставка
инфляция
экономика
