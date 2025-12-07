ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 17:19

В базу «Миротворца» включили верховного муфтия

В черный список «Миротворца» включили Верховного муфтия России

Равиль Гайнутдин Равиль Гайнутдин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Верховного муфтия России и главу духовного управления мусульман Равиля Гайнутдина внесли в базу украинского экстремистского портала «Миротворец». На сайте были опубликованы его личные данные, в список его включили 7 декабря.

Внесение Гайнутдина связывают с его принципиальной позицией по поддержке территориальной целостности РФ и укреплению межрелигиозного мира в регионах. Традиционно основанием для включения в базу являются посещение Крыма или гуманитарная поддержка Донбасса, а также публичные высказывания, не совпадающие с официальным курсом украинских властей.

Проект «Миротворец», функционирующий с 2014 года, позиционирует свою деятельность как формирование открытой базы врагов национальной безопасности Украины. За годы работы в его списки попадали тысячи граждан разных стран, включая известных журналистов, артистов и религиозных деятелей.

Ранее в базу внесли 11-летнюю россиянку по имени Полина. Девочку обвинили в распространении идей, якобы направленных на подрыв территориальной целостности Украины. На сайте также были опубликованы личные данные ее матери и бабушки.

Украина
Миротворец
муфтии
мусульмане
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Балицкий раскрыл причину масштабных отключений в Запорожской области
На пьедестал «Формулы‑1» взошел новый чемпион
Россиянам рассказали, как сохранить зрение при работе за компьютером
США заподозрили в желании избавиться от Зеленского
Стало известно, что ВСУ делают с котами в зоне СВО
Лучшая версия рецепта закуски из печени трески, которую вы не пробовали
Сильная вьюга и дубак до -20? Погода в Москве в середине декабря: что ждать
Жена Зеленского есть на пленках Миндича
Шеф-повар объяснил, почему докторская колбаса из СССР стала деликатесом
Дорожный инспектор предотвратил аварию с непредсказуемыми последствиями
Турист случайно наткнулся на уникальную находку возрастом 200 млн лет
В России предупредили о крахе мировой экономики из-за одного шага США
Умный холодильник Samsung довел девушку до психбольницы
Нетрезвый пассажир устроил резню в поезде
Россияне начали пить как в 90-х
Калининградец украл у бывшего работодателя 1,8 млн рублей
Полыхающего зацепера нашли на крыше киевского экспресса
В Ливнах жители придумали необычный способ общения
Названы самые подходящие для счастливого брака мужчины
Белоусов поздравил солдат с освобождением Кучеровки
Дальше
Самое популярное
Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении
Общество

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.