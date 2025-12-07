В базу «Миротворца» включили верховного муфтия

Верховного муфтия России и главу духовного управления мусульман Равиля Гайнутдина внесли в базу украинского экстремистского портала «Миротворец». На сайте были опубликованы его личные данные, в список его включили 7 декабря.

Внесение Гайнутдина связывают с его принципиальной позицией по поддержке территориальной целостности РФ и укреплению межрелигиозного мира в регионах. Традиционно основанием для включения в базу являются посещение Крыма или гуманитарная поддержка Донбасса, а также публичные высказывания, не совпадающие с официальным курсом украинских властей.

Проект «Миротворец», функционирующий с 2014 года, позиционирует свою деятельность как формирование открытой базы врагов национальной безопасности Украины. За годы работы в его списки попадали тысячи граждан разных стран, включая известных журналистов, артистов и религиозных деятелей.

Ранее в базу внесли 11-летнюю россиянку по имени Полина. Девочку обвинили в распространении идей, якобы направленных на подрыв территориальной целостности Украины. На сайте также были опубликованы личные данные ее матери и бабушки.