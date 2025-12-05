ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 09:24

Сайт «Миротворец» внес в базу данных 11-летнюю россиянку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Девочка из России оказалась в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец», передает ТАСС. 11-летнюю Полину обвинили в распространении идей, якобы направленных на подрыв территориальной целостности Украины. На сайте также были опубликованы личные данные ее матери и бабушки.

Ранее российская велогонщица Яна Бурлакова была включена в базу данных «Миротворец» за «попытку нарушить суверенитет Украины» и участие в форуме «Россия — спортивная держава». Она является заслуженным мастером спорта России, чемпионкой мира (2024) и Европы (2025) в гите на 500 метров, а также обладательницей серебряных и бронзовых медалей чемпионатов мира и Европы.

До этого Дмитрий Аленичев, ставший победителем Лиги чемпионов в составе португальского клуба «Порту», и Андрей Тихонов, восьмикратный чемпион России в составе московского «Спартака», также были включены в базу «Миротворец». В этот же список попали семикратный чемпион России Дмитрий Хлестов, а также шестикратные победители национального первенства Александр Филимонов и Александр Ширко. Вместе с ними в него были добавлены российские спортсмены и функционеры, обвиняемые в действиях против суверенитета и территориальной целостности Украины и в поддержке СВО.

Миротворец
Украина
дети
россияне
