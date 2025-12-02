День матери
Российских футболистов внесли в базу «Миротворца»

Дмитрий Аленичев Дмитрий Аленичев Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Победитель Лиги чемпионов в составе португальского «Порту» Дмитрий Аленичев и восьмикратный чемпион России по футболу вместе с московским «Спартаком» Андрей Тихонов включены в базу украинского ресурса «Миротворец». Также в базу попали семикратный чемпион России Дмитрий Хлестов и шестикратные победители национального первенства Александр Филимонов и Александр Ширко.

В список также попали другие известные российские спортсмены и функционеры. Их обвиняют в действиях, якобы направленных против суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в поддержке специальной военной операции.

Ранее первый российский гонщик в истории чемпионата мира «Формула-1» Виталий Петров был внесен в базу скандально известного украинского ресурса. Согласно информации на его интернет-странице, автогонщику приписывают аналогичные деяния.

Также в базе «Миротворца» оказалась и трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич. Основанием для включения послужила публичная поддержка спортсменкой СВО.

