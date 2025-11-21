Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 13:46

Олимпийская чемпионка оказалась в базе «Миротворца»

Российскую олимпийскую чемпионку Пацкевич внесли в базу «Миротворца»

На церемонии вручения государственных наград победителям Игр XXXII Олимпиады в Токио. Орденом Александра Невского награждена Александра Пацкевич, чемпионка Игр XXXII Олимпиады по синхронному плаванию в группе, 2021 г На церемонии вручения государственных наград победителям Игр XXXII Олимпиады в Токио. Орденом Александра Невского награждена Александра Пацкевич, чемпионка Игр XXXII Олимпиады по синхронному плаванию в группе, 2021 г Фото: kremlin.ru/РИА «Новости»
Читайте нас в Дзен

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич включена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Поводом для включения стала публичная поддержка спортсменкой проведения специальной военной операции на Украине.

37-летняя Пацкевич, — победительница олимпийских турниров в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Лондоне, Рио-де-Жанейро и Токио. В ее активе также 13 побед на чемпионатах мира и четыре — на чемпионатах Европы.

В 2021 году она завершила профессиональную спортивную карьеру. Сейчас она занимает должность сопредседателя Ассоциации студенческих спортивных клубов России и является председателем Студенческой лиги водных видов спорта.

Ранее в список попали фигуристы Петр Гуменник, призер чемпионата России, и действующий чемпион страны Владислав Дикиджи. Спортсменов обвиняют в «посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины» и поддержке СВО. Врагом Киева стал и двукратный чемпион Паралимпийских игр по фехтованию Александр Кузюков. Ему также вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Россия
Украина
спортсмены
Миротворец
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД высказались об идее восстановить Украину за счет замороженных активов
На ММФ БРИКС раскрыли тенденции логистического рынка альянса
Дядя редактора URA.RU впервые дал показания в суде в Екатеринбурге
Италия надеется, что Украине больше не понадобится новое оружие
Участник ММФ БРИКС из Нигерии назвал главное преимущество форума
Известного бойца поп-ММА наказали за пропаганду нацистской символики
Зеленский позвонил европейским лидерам для обсуждения нового плана Трампа
Песков раскрыл детали переговоров России и США по «раздражителям»
Песков прокомментировал мирный план Трампа по Украине
В Кремле ответили, обсуждался ли мирный план США с Москвой
В МИД РФ отреагировали на утечки о мирном плане Трампа по Украине
Песков ответил, прекратила ли Россия контакты с США
Секретные ингредиенты! Как воплотить азиатское и восточное меню дома
В МИД России назвали важный шаг к нормализации отношений с Азербайджаном
В Кремле сообщили об отсутствии диалога с США по мирным предложениям
Эколог объяснила, почему нельзя смывать кошачий наполнитель в канализацию
Музкритик ответил, почему Шнурову не стоит добавлять штрафы в райдер
Песков заявил, что Россия не хочет «мегафонных» переговоров по Украине
Стала известна судьба пилота потерпевшего крушение в Дубае истребителя
В Кремле раскрыли, как Путин охарактеризовал киевское руководство
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.