На церемонии вручения государственных наград победителям Игр XXXII Олимпиады в Токио. Орденом Александра Невского награждена Александра Пацкевич, чемпионка Игр XXXII Олимпиады по синхронному плаванию в группе, 2021 г

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич включена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Поводом для включения стала публичная поддержка спортсменкой проведения специальной военной операции на Украине.

37-летняя Пацкевич, — победительница олимпийских турниров в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Лондоне, Рио-де-Жанейро и Токио. В ее активе также 13 побед на чемпионатах мира и четыре — на чемпионатах Европы.

В 2021 году она завершила профессиональную спортивную карьеру. Сейчас она занимает должность сопредседателя Ассоциации студенческих спортивных клубов России и является председателем Студенческой лиги водных видов спорта.

Ранее в список попали фигуристы Петр Гуменник, призер чемпионата России, и действующий чемпион страны Владислав Дикиджи. Спортсменов обвиняют в «посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины» и поддержке СВО. Врагом Киева стал и двукратный чемпион Паралимпийских игр по фехтованию Александр Кузюков. Ему также вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».