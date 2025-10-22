Паралимпиец оказался в базе «Миротворца»

Двукратный чемпион Паралимпийских игр по фехтованию Александр Кузюков внесен в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Как сообщается на сайте, спортсмену вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Кузюков завоевал две золотые медали на Паралимпийских играх в Токио — в индивидуальных и командных соревнованиях. Он соревнуется в категории B, куда входят фехтовальщики с ограниченной подвижностью туловища или руки, что затрудняет полный контроль над движениями во время боя.

Ранее сообщалось, что в список «Миротворца» попала директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая. Вместе с ней внесли еще трех однофамильцев: литературоведа Анастасию Толстую, актрису и режиссера Стасю Толстую (Венкову) и ее супруга актера Ивана Толстого. В поле интереса «Миротворца» она попала из-за создания программы культурно-просветительских маршрутов для школьников из новых российских регионов.

До этого в «Миротворец» внесли бывшего заммэра Москвы Леонида Печатникова. Его также обвиняют в «покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины». В базе указано, что Печатников занимался организацией отдыха московских школьников, включая поездки в Крым.