Бывший вице-мэр Москвы оказался в базе «Миротворца»

В базе украинского сайта «Миротворец» появились данные бывшего заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития в 2012–2018 годах, заслуженного врача России Леонида Печатникова. Согласно информации на ресурсе, его обвиняют в «покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины».

По сообщению на сайте «Миротворца», Печатников курировал организацию отдыха московских школьников, включая поездки в Крым. В базу ресурса попали и другие чиновники, имевшие отношение к проекту: бывший замглавы столичного департамента культуры Владимир Филиппов, экс-гендиректор «Мосгортура» Василий Овчинников и бывшая заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Людмила Цой.

Ранее российский бизнесмен Роман Абрамович также оказался в базе «Миротворца». Как указано на ресурсе, миллиардер внесен в список еще с 2022 года. Авторы проекта обвинили предпринимателя в поддержке России и ее вооруженных сил.

До этого президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов попал в базу «Миротворца». Его обвинили в поддержке специальной военной операции, а также в «покушении на суверенитет Украины».