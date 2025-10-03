Президента КХЛ внесли в «расстрельный» список Украины

Президент КХЛ Алексей Морозов попал в базу сайта «Миротворец». Его обвиняют в поддержке СВО, а также в «покушении на суверенитет Украины».

Известно, что Морозов возглавляет КХЛ с февраля 2020 года. За свою спортивную карьеру он сыграл в составе команд «Питтсбург» и «Ак Барс». Президент КХЛ является обладателем двух Кубков Гагарина, а также трехкратным чемпионом РФ. На Олимпийских играх 2010 года Морозов был знаменосцем российской сборной. Он перестал принимать участие в соревнованиях в 2014 году.

Ранее в базу украинского сайта «Миротворец» были внесены пятеро детей и десять подростков из России. Самому младшему из них девять лет — это мальчик по имени Егор. Также среди детей 12-летние Полина и Вероника. Кроме того, в базу внесены имена и личные данные 10 подростков от 14 до 17 лет.

До этого в базу сайта попал популярный российский блогер Макс Комикадзe, известный пародиями на президента Украины Владимира Зеленского. Его обвиняют блогера в «покушении на суверенитет Украины» и поддержке России.