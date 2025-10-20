Более 20 детей двух-трех лет оказались в базе «Миротворец»

Более 20 детей двух-трех лет оказались в базе данных украинского сайта «Миротворец». Их обвиняют в «сознательном нарушении государственной границы» и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». В качестве основания для внесения в скандальную базу приведены факты пересечения ими контрольно-пропускных пунктов на границе с Ростовской областью, а также с Луганской и Донецкой народными республиками.

Ранее 14-летний российский подросток попал в «Миротворец» за помощь в сборе средств на гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР. Украинский ресурс обвинил его в «покушении на суверенитет Украины».

До этого в базу «Миротворца» внесли российскую актрису Стасю Толстую и ее супруга Ивана Толстого. Основанием стали обвинения в «покушении на территориальную целостность Украины», связанные с посещением артисткой Крыма.

Кроме того, «Миротворец» добавил в свою базу российского блогера Макса Комикадзe, известного пародиями на украинского главу Владимира Зеленского. Ресурс обвинил его в «покушении на суверенитет Украины», поддержке России и распространении пропаганды.