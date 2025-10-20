Киеву предрекли крах украинского языка по одной причине РИА Новости: в Киеве исчезнет украинский язык из-за стремления стать ближе к ЕС

Стремление украинских властей сделать английский язык вторым государственным, чтобы «прилепиться к Европе», способно привести лишь к исчезновению собственного языка и культуры, утверждается в докладе «Креативная экономика как цивилизационная проекция России», опубликованном РИА Новости. Именно открытая русская культура исторически была для украинцев окном в мир, сказано в документе.

Попытка создать из страны гетто и прилепиться к Европе через навязывание населению английского как второго может означать только конец украинского языка и украинской культуры, — сказано в материале.

В материале приводится историческая параллель: напоминается, что искоренение русского языка было одной из целей Польши времен маршала Пилсудского. По мнению авторов, современная Украина, чьи проблемы проистекают из «провинциальной культуры ненависти ко всему русскому», должна усвоить этот урок.

Также в докладе подчеркивается, что политика десоветизации и отказ от советского культурного наследия равносильны отказу от создания собственной высокой культуры. Авторы напоминают, что в советский период национальные культуры, включая украинскую, активно развивались.

Ранее сообщалось, что украинские власти активно проводят политику дерусификации и милитаризации в детских садах на подконтрольных им территориях Харьковской области. Дошкольников с малых лет готовят к войне. Кроме того, в детских садах вытесняют русский язык.