Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 10:55

Киеву предрекли крах украинского языка по одной причине

РИА Новости: в Киеве исчезнет украинский язык из-за стремления стать ближе к ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стремление украинских властей сделать английский язык вторым государственным, чтобы «прилепиться к Европе», способно привести лишь к исчезновению собственного языка и культуры, утверждается в докладе «Креативная экономика как цивилизационная проекция России», опубликованном РИА Новости. Именно открытая русская культура исторически была для украинцев окном в мир, сказано в документе.

Попытка создать из страны гетто и прилепиться к Европе через навязывание населению английского как второго может означать только конец украинского языка и украинской культуры, — сказано в материале.

В материале приводится историческая параллель: напоминается, что искоренение русского языка было одной из целей Польши времен маршала Пилсудского. По мнению авторов, современная Украина, чьи проблемы проистекают из «провинциальной культуры ненависти ко всему русскому», должна усвоить этот урок.

Также в докладе подчеркивается, что политика десоветизации и отказ от советского культурного наследия равносильны отказу от создания собственной высокой культуры. Авторы напоминают, что в советский период национальные культуры, включая украинскую, активно развивались.

Ранее сообщалось, что украинские власти активно проводят политику дерусификации и милитаризации в детских садах на подконтрольных им территориях Харьковской области. Дошкольников с малых лет готовят к войне. Кроме того, в детских садах вытесняют русский язык.

Украина
языки
Европа
Киев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Земфира отказалась ехать в Армению после вирусного видео с Пашиняном
В Госдуме заступились за Роднину после ее слов о пенсиях
В ЕС сочли «не очень приятной» новость о поездке Путина в Будапешт
Стало известно о пожарной обстановке в Московской области
На Западе раскрыли, когда Украина может получить кредит за счет активов РФ
Названа вероятная цель мощной ночной атаки на порт Одессы
Более 600 дилерских центров закрылись в России за девять месяцев 2025 года
Стало известно, что пообещали напавшему на жену бизнесмена Шевырева
Школьник получил перелом руки после конфликта с учителем
Родственник «наказал» девушку после неудачной «проверки на целомудрие»
Экс-директор оценила возможность кражи из российского музея
Почему экономия на инженерных сетях оборачивается миллионами потерь
Как выбрать обручальные кольца: все о металлах и формах
ФТС напомнила о порядке ввоза товаров на нужды СВО
Армия России добралась до наемников из ЮАР
В Европе жестко прошлись по тем, кто переписывает итоги Второй мировой
«Продолжается продвижение»: Пушилин об успехах ВС России в ДНР
Житель Башкирии лишился прав из-за терапии кумысом
Врач объяснила, почему иммунитет нельзя восстановить с помощью витаминов
Зарезавшему двух бездомных подростку вынесли приговор
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.