27 сентября 2025 в 11:36

Киев обвинили в подготовке детей к войне с малых лет

Ганчев заявил, что в Харьковской области детей с малых лет готовят к войне

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинские власти активно проводят политику дерусификации и милитаризации в детских садах на подконтрольных им территориях Харьковской области, написал в Telegram-канале глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, дошкольников с малых лет готовят к войне. Кроме того, в детских садах вытесняют русский язык.

Что происходит в детских садах Харьковской области? Дерусификация. Запрет обучения на русском языке. Отмена русского характера. Милитаризация детского образования. Детей призывают готовить к войне с детсадовского возраста, — сказал Ганчев.

Он также отметил, что украинские силовики размещают в детских садах военные объекты, игнорируя интересы местных жителей. При этом воспитателей все чаще преследуют из-за обвинений в антиукраинской деятельности.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала конфликт из-за русского языка в украинском поезде. Дипломат обыграла ситуацию, в которой пассажирка требовала от молодых людей перестать говорить по-русски и предложила им «ехать домой, в Россию».

