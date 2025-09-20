Захарова обыграла конфликт в украинском поезде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала в своем Telegram-канале конфликт из-за русского языка в украинском поезде. Инцидент произошел в составе, который следовал во Львов, где одна из пассажирок выразила недовольство использованием русского языка другими пассажирами.

Представляете, только ребята дверь в спальню закроют, из окна вопрос: «По-москальски будэте или по-эвропейски?» — написала Захарова

Дипломат обыграла ситуацию, в которой пассажирка требовала от молодых людей перестать говорить по-русски и предложила им «ехать домой, в Россию». Видео с данным инцидентом ранее распространилось в украинском сегменте социальных сетей.

Ранее депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук заявил, что город Львов, который традиционно считался одним из самых украиноязычных населенных пунктов страны, начал постепенно русифицироваться. По словам парламентария, властям следует обеспокоиться этим фактом. Он также обратил внимание на отсутствие в городе эффективных программ по защите украинского языка. Мельничук пообещал работать над мерами по его усилению.