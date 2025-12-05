Европейская страна поставила украинским беженцам жесткий ультиматум

В Латвии для украинских беженцев ввели обязательное изучение латышского языка, передает Sputnik Ближнее зарубежье. Согласно новым поправкам, принятым Сеймом, все обладатели временного защитного статуса должны освоить государственный язык в течение двух лет.

Кроме того, теперь украинские беженцы, имеющие статус временной защиты, будут лишены пособия в случае посещения России даже один раз. Также внесены изменения в «Закон о поддержке граждан Украины», отменяющие ряд мер помощи, в том числе выплаты для начала трудовой деятельности и поддержку самозанятости.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал варварством массовое выдворение из Латвии пожилых россиян. Дипломат напомнил, что власти страны приняли соответствующее решение, поскольку пенсионеры не смогли подтвердить знание латышского языка.

До этого появилась информация, что Германия перестанет признавать пятилетние российские загранпаспорта без биометрии. С 1 января 2026 года въезд в страну будет возможен только по 10-летним паспортам с электронным носителем информации. До этого такое решение приняли Дания, Латвия, Литва, Франция, Чехия и Эстония.