ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 02:32

ФРГ перестанет принимать просителей убежища

ФРГ не будет принимать просителей убежища в ходе инициативы солидарности ЕС

Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

ФРГ не будет принимать дополнительных просителей убежища в рамках нового европейского механизма солидарности, заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт. По его словам, финансовую помощь она оказывать тоже больше не будет, передает агентство DPA.

Такие слова прозвучали на фоне того, что страны Евросоюза договорились об ужесточении миграционной политики. В материале указано, что после длившихся несколько месяцев переговоров министры внутренних дел ЕС согласовали более строгие правила предоставления убежища.

До этого власти Берлина приняли решение о закрытии крупного центра размещения беженцев с Украины, находящегося на территории бывшего аэропорта Тегель. Полное прекращение деятельности данного объекта планируется осуществить до конца 2025 года.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что страна окажет помощь украинским беженцам в последний раз. Он подчеркнул, что к украинскому меньшинству следует относиться так же, как ко всем другим. Политолог Владимир Скачко тем временем предупредил о нарастающем серьезном этническом противостоянии между коренными жителями и приезжими.

ФРГ
Германия
беженцы
украинцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Внимание на себя»: сержант ВС РФ находчиво расправился с дроном ВСУ
Еще один слил Зеленского: Макрон «зажал» деньги для Украины, что случилось
ВС РФ пополнили свое вооружение новым грузовым дроном
Еще один аэропорт России закрылся из-за ограничений
Военный аналитик назвал Константиновку одним из самых сложных участков СВО
«История станет судьей»: Полянский высказался о шагах Европы по Украине
Навроцкий не станет посещать Украину, куда его пригласил Зеленский
Раскрыто важнейшее правило, которому должны следовать пластические хирурги
Снегопад парализовал Петропавловск-Камчатский
Три смерти на одно рождение: Украина пустеет на глазах. Что будет дальше?
Путин утвердил новую стратегию развития здравоохранения
Названы причины, по которым собственника можно лишить квартиры через суд
Очевидцы сообщили о прогремевших взрывах над Воронежем
«Шах и мат»: Дмитриев озвучил особое преимущество Трампа
ФРГ перестанет принимать просителей убежища
Психолог раскрыла, чем может обернуться наказание партнера молчанием
Ким Чен Ын направил Путину телеграмму с соболезнованиями
Зеленский стал токсичным: и США, и Европа принуждают Украину к капитуляции
Около 15 взрывов прогремели в Сумах
Трамп описал путь, по которому движется Европа
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.