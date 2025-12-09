ФРГ не будет принимать дополнительных просителей убежища в рамках нового европейского механизма солидарности, заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт. По его словам, финансовую помощь она оказывать тоже больше не будет, передает агентство DPA.

Такие слова прозвучали на фоне того, что страны Евросоюза договорились об ужесточении миграционной политики. В материале указано, что после длившихся несколько месяцев переговоров министры внутренних дел ЕС согласовали более строгие правила предоставления убежища.

До этого власти Берлина приняли решение о закрытии крупного центра размещения беженцев с Украины, находящегося на территории бывшего аэропорта Тегель. Полное прекращение деятельности данного объекта планируется осуществить до конца 2025 года.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что страна окажет помощь украинским беженцам в последний раз. Он подчеркнул, что к украинскому меньшинству следует относиться так же, как ко всем другим. Политолог Владимир Скачко тем временем предупредил о нарастающем серьезном этническом противостоянии между коренными жителями и приезжими.