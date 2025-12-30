В Госдуме ответили на предложение Онищенко выходить на работу 2 января

Глава комитета Госдумы по соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов не поддержал предложение академика РАН и заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко о сокращении новогодних каникул и выходе на работу 2 января. В беседе с NEWS.ru парламентарий пояснил, что россияне уже привыкли к длительному отдыху после Нового года.

С уважением отношусь к Онищенко как к главному санитарному врачу, как к коллеге по парламенту. Он известный трудоголик. Вспоминаю, как на одном из собраний фракции он нам рассказывал, что человеку достаточно в сутки спать 20 минут. Он рассказывал о своем рабочем графике в Роспотребнадзоре, что он приезжал чуть ли не в четыре утра на работу. У него был свой подход к режиму труда и отдыха. Что касается новогодних праздников, дискуссии длятся, наверное, уже лет 20. Перед каждыми Новым годом и майскими праздниками одна и та же песня — сократить, перенести. Лично я против этого, — высказался Нилов.

Он указал, что периодически в парламент поступают законопроекты о переносе или перераспределении праздничных дней, но они не находят поддержки. По словам депутата, об отношении россиян к данной инициативе также свидетельствуют опросы среди студентов и сотрудников.

Одним из вариантов решения вопроса, чтобы уважить и сторонников, и противников длинных выходных, был оплачиваемый дополнительный отпуск, но эта инициатива не нашла поддержки. Это было предложение [Владимира] Жириновского (основатель ЛДПР. — NEWS.ru), который предлагал сделать 1, 2, 3 января обязательными выходными, все остальное — дополнительный оплачиваемый отпуск, но эта инициатива не нашла поддержки. Что нам точно надо сделать, так это закрепить в Трудовом кодексе 31 декабря как выходной день. Кроме этого, и сегодня есть те, кто продолжают работать в выходные, получают за это дополнительную оплату, дополнительные выходные, поэтому этот вопрос, эти нормы ТК РФ, является неким общественным договором, — добавил Нилов.

Ранее Онищенко посоветовал россиянам выбрать оптимальный график работы и отдыха на новогодние праздники. По его мнению, для поддержания дисциплины лучше начать работать уже 2 января.