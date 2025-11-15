Президент Польши зарекся в будущем помогать украинским беженцам Навроцкий заявил, что больше не будет помогать украинским беженцам

Президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что страна окажет помощь украинским беженцам в этом году в последний раз. Он подчеркнул, что к украинскому меньшинству в Польше следует относиться так же, как ко всем другим национальным меньшинствам, передает РИА Новости.

Я подписал закон о помощи украинцам в последний раз, — констатировал Навроцкий.

Ранее президент Польши сообщил, что развитие связей между Польшей и Украиной, а также помощь Киеву со стороны Варшавы не отменяют вопросов о Волынской резне. По словам польского лидера, речь идет о защите интересов государства.

До этого социолог Варшавского университета Пшемыслав Садура рассказал об усилении негативных настроений в польском обществе относительно украинских беженцев. Ученый также допустил возможность проявления случаев самосуда в данной ситуации.

Кроме того, лидер коалиции «Конфедерация», депутат сейма Гжегож Плачек выразил мнение, что правительство Польши принуждает граждан республики к выплате процентов по украинским долговым обязательствам. Парламентарий охарактеризовал это как явную антипольскую риторику.