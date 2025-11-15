Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 01:57

Президент Польши зарекся в будущем помогать украинским беженцам

Навроцкий заявил, что больше не будет помогать украинским беженцам

Кароль Навроцкий Кароль Навроцкий Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что страна окажет помощь украинским беженцам в этом году в последний раз. Он подчеркнул, что к украинскому меньшинству в Польше следует относиться так же, как ко всем другим национальным меньшинствам, передает РИА Новости.

Я подписал закон о помощи украинцам в последний раз, — констатировал Навроцкий.

Ранее президент Польши сообщил, что развитие связей между Польшей и Украиной, а также помощь Киеву со стороны Варшавы не отменяют вопросов о Волынской резне. По словам польского лидера, речь идет о защите интересов государства.

До этого социолог Варшавского университета Пшемыслав Садура рассказал об усилении негативных настроений в польском обществе относительно украинских беженцев. Ученый также допустил возможность проявления случаев самосуда в данной ситуации.

Кроме того, лидер коалиции «Конфедерация», депутат сейма Гжегож Плачек выразил мнение, что правительство Польши принуждает граждан республики к выплате процентов по украинским долговым обязательствам. Парламентарий охарактеризовал это как явную антипольскую риторику.

Польша
Кароль Навроцкий
Украина
украинцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фаза Луны сегодня, 15 ноября: идем в суд, считаем деньги, бережем здоровье
ВСУ легкомысленно разложили дроны на земле и потеряли их
Киев ждет голод и холод: какие территории может освободить РФ к новому году
Президент Польши зарекся в будущем помогать украинским беженцам
В Египте зафиксировали необычный случай многоплодной беременности
«Свалили с деньгами»: ВСУ отступают «семимильными шагами» из-за Зеленского
Дрон ВСУ убил мирного жителя Белгородской области
Рейсы в аэропорту Самары временно прекратили
ВС РФ поразили базу спецназа ВСУ
Уиткофф запланировал встречу с важным лицом ХАМАС
Инсульт, паралич: как сидит «чайковский маньяк» Исупов, выйдет ли по УДО
Кончаловский отреагировал на критику сериала «Хроники русской революции»
Гороскоп на 15 ноября: Скорпионам — отдохнуть, а Водолеям — договориться
США впервые с 2022 года не поддержали антироссийскую поправку в ООН
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 15 ноября 2025 года
Приметы 15 ноября: Акиндин и Пигасий — Житницы и защита от огня
«Скандинавы саботируют РФ»: лыжник Панжинский о гонках, Губерниеве, Вяльбе
Над Россией сбили 13 украинских БПЛА за три часа
В Петербурге выпал первый снег
Отец натравил педофилов на дочь, мать кормила сына пивом: главные ЧП дня
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.