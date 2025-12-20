В Польше демонтировали стол в Президентском дворце перед визитом Зеленского Fakt: Навроцкий приказал убрать переговорный стол перед встречей с Зеленским

Лидер Польши Кароль Навроцкий распорядился убрать из президентского дворца в Варшаве знаменитый Круглый стол, служивший для важных политических переговоров, сообщает польское издание Fakt. Демонтаж стола был произведен в четверг, накануне запланированной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это решение главы польского государства носит символический характер и, по его словам, знаменует окончание целой исторической эпохи. Навроцкий пояснил, что стол передан в Музей истории Польши, поскольку современная «суверенная и амбициозная» страна должна выйти за рамки идеализации этого артефакта.

Круглый стол, находившийся в Колонном зале дворца, был свидетелем подписания ряда ключевых для Польши соглашений, в том числе документа о легализации профсоюза «Солидарность», и имел огромное историческое значение. Решение президента вызвало общественный резонанс, так как многие воспринимают этот предмет как национальный символ диалога и компромисса.

Суверенная, амбициозная Польша может сделать больше, чем просто идеализировать «Круглый стол»; это важный элемент исторического обсуждения, но его нельзя идеализировать, воздавая ему дань уважения в Президентском дворце, — пояснил Навроцкий.

Встреча Навроцкого с Зеленским состоялась в Варшаве в пятницу, 19 декабря, после серии дипломатических недоразумений. В ходе визита украинский лидер допустил ошибку, перепутав имя польского коллеги. После переговоров Навроцкий выразил публичное недовольство тем, что, по его ощущениям, Украина недостаточно ценит помощь Варшавы, отметив, что передал этот посыл в «твердой, но вежливой беседе».