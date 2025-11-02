В Польше возмутились, что на жителей страны «повесили» долги украинцев Депутат Плачек заявил, что поляков вынуждают выплачивать долги украинцев

Правительство Польши вынуждает жителей республики выплачивать проценты по долгам Украины, написал в социальной сети X лидер коалиции «Конфедерация», депутат сейма Гжегож Плачек. По его мнению, это очевидная антипольская риторика. Депутат убежден, что на погашение украинского долга у поляков уйдут годы.

Получается, что, учитывая стремительно растущий дефицит бюджета и государственный долг, мы, польские налогоплательщики, будем годами вносить свой вклад в погашение украинского долга? У нас что, кто-то сошел с ума? Это явно антипольская риторика! — возмутился Плачек.

Он обратил внимание, что Польша собирается выплатить украинским кредиторам проценты на сумму свыше 110 млн злотых (2,4 млрд рублей). При этом Варшава планирует продолжить эту политику в 2026 и 2027 годах. Плачек также отметил, что в Киеве даже не обращались за помощью.

Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан констатировал, что действия премьера Польши Дональда Туска по поддержке конфликта на Украине терпят неудачу. При этом Варшава уже не может изменить свой политический курс, так как стала «вассалом» Брюсселя.