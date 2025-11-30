День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 08:55

«Ужас в глазах поляков»: россиянка рассказала о необычном случае в Тунисе

Российская туристка перешла в отеле Туниса на русский язык и испугала поляков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российская путешественница испугала в отеле Туниса польских туристов, когда перешла на русский язык, ее отзыв опубликован в блоге «Тонкости туризма» на платформе «Дзен». Женщина рассказала, что сначала пыталась поговорить с ними на английском, но те не поняли ее.

Меня не поняли. Перешла на русский. Вы бы видели ужас в глазах бедных поляков. Они никак не ожидали увидеть в отеле русских людей. В их стране идет пропаганда, что мы все нищие, голодные, забитые граждане. А здесь они видят на отдыхе счастливую цветущую пару, — написала россиянка.

Женщина призналась, что за десять дней отдыха им удалось подружиться и поляки перестали видеть в ее семье угрозу. Она также отметила, что отдых в Тунисе ей понравился, отношение к россиянам такое же, как и к остальным. Ее разочаровала лишь одна вещь — отсутствие российского флага в отеле, при том что национальные символы других стран были на месте.

Все есть, а нашего нет. Несколько обидно. Особенно учитывая отношение тунисцев к флагам. Их национальный флаг только что из каждого подъезда не торчит, — отметила она.

Ранее сообщалось, что в турецкой Аланье 35-летняя россиянка Ксения из Мурманска не смогла пройти таможенный контроль из-за своего поведения. Девушка держала загранпаспорт во рту, когда подошла ее очередь на досмотр, сотрудники таможни отказали ей в проверке документов.

Россия
туристы
отдых
Тунис
встречи
поляки
