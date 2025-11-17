Россиянку не пропустили на таможне в турецком аэропорту из-за одного жеста Россиянка взяла в рот паспорт в аэропорту Турции и не прошла таможню

В турецкой Аланье 35-летняя россиянка Ксения из Мурманска не смогла пройти таможенный контроль из-за своего поведения, передает Telegram-канал Baza. Девушка держала загранпаспорт во рту, когда подошла ее очередь на досмотр, сотрудники таможни отказали ей в проверке документов.

По информации канала, Ксения несла в руках много вещей. В какой-то момент ее рубашка, повязанная на талии, слетела на пол. Чтобы поднять кофту, она зажала загранпаспорт губами. Когда подошла ее очередь проходить контроль, девушка получила отказ в досмотре.

Ксения решила пройти контроль в другой очереди, но и там ее ждала неудача. Сотрудники таможни изучили записи с камер видеонаблюдения и провели с туристкой беседу. В итоге ей было вынесено предупреждение за неуважительное отношение к государственному символу.

Ранее в аэропорту Антальи российской пассажирке стало плохо после спора с сотрудниками аэропорта о размере ее ручной клади. Женщина прошла все процедуры досмотра, но ее сумку не пропустили из-за несоответствия нормам. После конфликта она пожаловалась на проблемы с сердцем и упала в обморок у трапа. Пострадавшей оказали помощь, и она смогла улететь, однако рейс в Москву задержался на 30 минут.