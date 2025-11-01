«Терпит неудачу»: Орбан осадил Туска за обострение конфликта на Украине Орбан заявил, что политика Туска по отношению к Украине терпит неудачу

Действия премьера Польши Дональда Туска по поддержке конфликта на Украине терпят неудачу, заявил в соцсети X глава венгерского правительства Виктор Орбан. По его словам, Варшава уже не может изменить свой политический курс, так как стала «вассалом» Брюсселя.

Его (Трампа. — NEWS.ru) <…> политика терпит неудачу: Украина лишается европейских денег, — написал Орбан.

Ранее замглавы правящей в Словакии партии Smer Любош Блаха заявил, что его страна выступила за создание антиукраинского блока в Евросоюзе в сотрудничестве с Венгрией и Чехией. Он пояснил, что Европа погрузилась в состояние массового помешательства.

В свою очередь старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Оленченко выразил мнение, что премьер-министры трех стран Центральной Европы могут сформировать в ЕС новую политическую платформу. По его мнению, лидеры Венгрии, Словакии и Чехии способны выступить единым фронтом против доминирующих в Брюсселе подходов. При этом Оленченко отметил, что создание такой коалиции существенно усложнит положение сторонников Украины в Европейском союзе.