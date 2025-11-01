Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Словакии поддержали создание антиукраинского блока

Партия Словакии поддержала создание антиукраинского альянса с Венгрией и Чехией

Любош Блаха Любош Блаха Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Словакия выступила за создание антиукраинского блока в Евросоюзе в сотрудничестве с Венгрией и Чехией, заявил замглавы правящей в Словакии партии Smer Любош Блаха. По его словам, Европа погрузилась в состояние массового помешательства, передают «Известия».

Совместные действия тех, кто в Европе еще сохранил здравый ум, не только возможны, но и вероятны. Несмотря на то что Европа вновь, спустя десятилетия, охвачена коллективным безумием, которое ведет нас всех к войне, упадку и хаосу, — прокомментировал Блаха.

Он также отметил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его коллега из Венгрии Виктор Орбан и лидер победившей на выборах в Чехии партии Андрей Бабиш осознают риски текущей политики ЕС в отношении России. По мнению политика, самый эффективный способ защиты — это совместные действия стран.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что инициатива ЕС по конфискации замороженных российских активов для помощи Украине рискует провалиться на ближайшем саммите в декабре. Он предупредил о возможных ответных мерах России и юридических исках, предложив исключить упоминание конфискации из итогового заявления и поручить Еврокомиссии найти альтернативные источники финансирования Украины на два года.

Словакия
Украина
Венгрия
Чехия
