Словакия указала на риски передачи российских активов Украине

Идея Евросоюза по использованию замороженных активов России в пользу Украины сопряжена с крупными рисками, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Опасениями он поделился в ходе видеообращения, опубликованного на странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Ожидания от конфискации «замороженных» российских активов являются огромными, но на ближайшем Европейском совете в декабре, когда должно быть принято решение, они могут столкнуться с реальностью и завершиться фиаско, — высказался Фицо.

Словацкий премьер-министр подчеркнул, что предлагаемая конфискация может повлечь за собой ответные меры со стороны РФ и юридические иски от Москвы. Поэтому он предложил убрать из заключения саммита Евросоюза упоминание о возможности конфискации. Вместо этого Еврокомиссии поручили предложить альтернативные возможности финансирования Украины на следующие два года.

Ранее сообщалось, что отсутствие решения ЕС по замороженным российским активам может стать ударом для Украины. Процесс предоставления кредита займет много времени, в то время как Киев столкнулся с острой нехваткой денег, утверждают американские СМИ.