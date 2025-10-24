Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 10:45

Словакия указала на риски передачи российских активов Украине

Словакия не поддержала идею Евросоюза о передаче российских активов Украине

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Идея Евросоюза по использованию замороженных активов России в пользу Украины сопряжена с крупными рисками, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Опасениями он поделился в ходе видеообращения, опубликованного на странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Ожидания от конфискации «замороженных» российских активов являются огромными, но на ближайшем Европейском совете в декабре, когда должно быть принято решение, они могут столкнуться с реальностью и завершиться фиаско, — высказался Фицо.

Словацкий премьер-министр подчеркнул, что предлагаемая конфискация может повлечь за собой ответные меры со стороны РФ и юридические иски от Москвы. Поэтому он предложил убрать из заключения саммита Евросоюза упоминание о возможности конфискации. Вместо этого Еврокомиссии поручили предложить альтернативные возможности финансирования Украины на следующие два года.

Ранее сообщалось, что отсутствие решения ЕС по замороженным российским активам может стать ударом для Украины. Процесс предоставления кредита займет много времени, в то время как Киев столкнулся с острой нехваткой денег, утверждают американские СМИ.

Украина
Евросоюз
Словакия
Роберт Фицо
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прости, что мешала»: сын Дубцовой сменил фамилию
Мужчина погиб в ДТП по дороге на кладбище
Миронов призвал реформировать российскую систему здравоохранения
Эрдоган предложил Турцию для саммита России и США
СК квалифицировал атаку БПЛА в Красногорске как теракт
В российской армии появилась робототехническая платформа для БПЛА
Запеченная горбуша с ароматным луком: рецепт, который покорит всех
«Пользы для Запада нет»: раскрыта причина желания Европы разделить Украину
В Британии утешают Украину, что потеря Донбасса — не так уж и плохо
Словакия не собирается финансировать Украину
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 октября: где сбои в РФ
Министру обороны доложили о крупном успехе российской армии в ДНР
Приманиваем турка: рецепт менемена — готовим яичницу с помидорами
В США арестовали учительницу, четырежды совратившую школьника
Политолог оценил риски для мирных переговоров от новых санкций США
ВСУ расстреляли сослуживцев за отказ идти против армии России
ЦИК обратился в Генпрокуратуру из-за одного решения губернатора Балицкого
Строительный консалтинг: как избежать переделок и срывов сроков
Пассажирка воткнула нож в таксиста из-за 190 рублей
Муж хочет каждый день: горбуша в духовке с картошкой — суперблюдо
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.