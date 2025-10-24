В США раскрыли, как отсутствие решения ЕС по активам РФ скажется на Украине

В США раскрыли, как отсутствие решения ЕС по активам РФ скажется на Украине NYT: затягивание решения по конфискации активов РФ станет ударом для Украины

Отсутствие решения ЕС по замороженным российским активам может стать ударом для Украины, сообщила газета The New York Times. Процесс предоставления кредита займет много времени, в то время как Киев столкнулся с острой нехваткой денег, отмечает автор публикации.

Это может быть непростой новостью для Украины, которой срочно нужны деньги, — говорится в сообщении.

Вместе с тем конфискация российских активов может привести к негативным последствиям. Это связано с ответом РФ на эту меру и ущербом репутации Евросоюза, говорится в статье.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что России нужно гарантировать компенсацию, если она вернет себе право на использование замороженных активов. Он подчеркнул, что нести ответственность за такие решения должен не только Брюссель.

До этого стало известно, что Бельгия выступила против использования замороженных активов РФ. Барт де Вевер занял бескомпромиссную позицию и сорвал сделку, к которой европейские чиновники готовились месяцами. Он пригрозил, что «сделает все возможное», если финансовые и юридические риски от изъятия российских активов не будут распределены.