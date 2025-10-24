Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 10:02

В США раскрыли, как отсутствие решения ЕС по активам РФ скажется на Украине

NYT: затягивание решения по конфискации активов РФ станет ударом для Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Отсутствие решения ЕС по замороженным российским активам может стать ударом для Украины, сообщила газета The New York Times. Процесс предоставления кредита займет много времени, в то время как Киев столкнулся с острой нехваткой денег, отмечает автор публикации.

Это может быть непростой новостью для Украины, которой срочно нужны деньги, — говорится в сообщении.

Вместе с тем конфискация российских активов может привести к негативным последствиям. Это связано с ответом РФ на эту меру и ущербом репутации Евросоюза, говорится в статье.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что России нужно гарантировать компенсацию, если она вернет себе право на использование замороженных активов. Он подчеркнул, что нести ответственность за такие решения должен не только Брюссель.

До этого стало известно, что Бельгия выступила против использования замороженных активов РФ. Барт де Вевер занял бескомпромиссную позицию и сорвал сделку, к которой европейские чиновники готовились месяцами. Он пригрозил, что «сделает все возможное», если финансовые и юридические риски от изъятия российских активов не будут распределены.

США
Украина
российские активы
Россия
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двоих рыбаков унесло на льдине по реке
Гастроэнтеролог предупредила, кому опасно употреблять макароны
Губернатор раскрыл, кто выплатит семьям погибших в Копейске 120 млн рублей
Банда россиян попалась на подделке документов для нелегальных мигрантов
«Прости, что мешала»: сын Дубцовой сменил фамилию
Мужчина погиб в ДТП по дороге на кладбище
Миронов призвал реформировать российскую систему здравоохранения
Еще одна страна готова организовать саммит России и США
СК квалифицировал атаку БПЛА в Красногорске как теракт
В российской армии появилась робототехническая платформа для БПЛА
Запеченная горбуша с ароматным луком: рецепт, который покорит всех
«Пользы для Запада нет»: раскрыта причина желания Европы разделить Украину
В Британии утешают Украину, что потеря Донбасса — не так уж и плохо
Словакия не собирается финансировать Украину
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 октября: где сбои в РФ
Министру обороны доложили о крупном успехе российской армии в ДНР
Приманиваем турка: рецепт менемена — готовим яичницу с помидорами
В США арестовали учительницу, четырежды совратившую школьника
Политолог оценил риски для мирных переговоров от новых санкций США
ВСУ расстреляли сослуживцев за отказ идти против армии России
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.