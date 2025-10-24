Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 09:46

Европейский премьер выступил с неожиданным заявлением по российским активам

Премьер Бельгии призвал гарантировать России компенсацию за трату активов

Барт де Вевер Барт де Вевер Фото: Tony Behar/Keystone Press Agency/Global Look Press

России нужно гарантировать компенсацию, если она вернет себе право на использование замороженных активов, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, когда отказывался поддержать инициативу Еврокомиссии о «репарационном кредите» для Украины. Он подчеркнул, что нести ответственность за такие решения должен не только Брюссель, пишет Euractiv.

По его словам, «вероятно, самым важным» условием было бы то, чтобы государства-члены гарантировали России немедленную компенсацию, если она когда-либо вернет себе право собственности на активы. Однако это требование «не вызвало бурного энтузиазма за столом переговоров», — говорится в материале.

Он также напомнил другим европейским странам, что у них тоже есть российские активы, которые находятся под их юрисдикцией. По его информации, если объединить их, то сумма окажется соразмерной той, что есть у Бельгии. Однако принимать такие решения другие государства Европы не спешат, обратил внимание де Вевер.

У других стран, если объединить их активы, окажется ровно столько же, сколько у Бельгии. Куда делись все эти деньги? Поэтому, я думаю, нужно прекратить перекладывание вины, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Бельгия выступила против использования замороженных активов РФ. Барт де Вевер занял бескомпромиссную позицию и сорвал сделку, к которой европейские чиновники готовились месяцами.

