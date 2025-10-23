Одна страна ЕС выступила против использования замороженных активов РФ

Бельгия выступила против использования замороженных активов РФ, сообщает Politico. При этом премьер страны Барт де Вевер занял бескомпромиссную позицию.

По данным издания, де Вевер сорвал сделку, к которой европейские чиновники готовились месяцами. Он пригрозил, что «сделает все возможное», чтобы заблокировать новый кредит ЕС для Украины, если финансовые и юридические риски от изъятия российских активов не будут распределены.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) планирует конфисковать замороженные на Западе суверенные активы России до конца 2025 года. Как заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, эти средства будут направлены на военные нужды Украины.

Также стало известно, что позиция де Вевера в отношении использования замороженных российских активов для кредита Украине вызвала раздражение у некоторых лидеров стран Евросоюза. Политик не поддержал предложение об изъятии российских средств из депозитария Euroclear для передачи Киеву. За это его раскритиковали на саммите в Копенгагене.