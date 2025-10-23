Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 октября 2025 в 19:11

Одна страна ЕС выступила против использования замороженных активов РФ

Politico: Бельгия выступила против использования замороженных активов РФ

Барт де Вевер Барт де Вевер Фото: Tony Behar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бельгия выступила против использования замороженных активов РФ, сообщает Politico. При этом премьер страны Барт де Вевер занял бескомпромиссную позицию.

По данным издания, де Вевер сорвал сделку, к которой европейские чиновники готовились месяцами. Он пригрозил, что «сделает все возможное», чтобы заблокировать новый кредит ЕС для Украины, если финансовые и юридические риски от изъятия российских активов не будут распределены.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) планирует конфисковать замороженные на Западе суверенные активы России до конца 2025 года. Как заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, эти средства будут направлены на военные нужды Украины.

Также стало известно, что позиция де Вевера в отношении использования замороженных российских активов для кредита Украине вызвала раздражение у некоторых лидеров стран Евросоюза. Политик не поддержал предложение об изъятии российских средств из депозитария Euroclear для передачи Киеву. За это его раскритиковали на саммите в Копенгагене.


