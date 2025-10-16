В ЕС назвали срок экспроприации замороженных активов России Еврокомиссия планирует конфисковать активы России до конца 2025 года

Еврокомиссия (ЕК) планирует конфисковать замороженные на Западе суверенные активы России до конца 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса. Эти средства будут направлены на военные нужды Украины.

В дорожную карту включено очень важное обещание: «репарационный кредит» должен быть реализован до конца 2025 года, — сказал Кубилюс.

Формулировка «репарационный кредит» используется Еврокомиссией для обозначения плана экспроприации замороженных российских активов. По словам Кубилюса, в ближайшие годы планируется сделать Украину ключевым военным партнером ЕС, используя ее «инновационные решения» и «военный опыт».

Еврокомиссар добавил, что Евросоюз и Украина намерены совместно строить европейский купол безопасности. Предполагается, что «репарационный кредит» Украине составит порядка €185 млрд (17,3 трлн рублей) из €210 млрд (19,7 трлн рублей), заблокированных на площадке Euroclear в Бельгии.

Ранее Financial Times сообщала, что позиция премьер-министра Бельгии Барта де Вевера в отношении использования замороженных российских активов для кредита Украине вызвала раздражение у некоторых лидеров стран Евросоюза. Политик не поддержал предложение об изъятии российских средств из депозитария Euroclear для передачи Киеву. За это его раскритиковали на саммите в Копенгагене.