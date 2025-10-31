Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 октября 2025 в 16:36

Платформа здравомыслящих политиков может появиться в ЕС

Политолог Оленченко: Орбан, Фицо и Бабиш могут создать единую политплатформу

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Премьер-министры трех стран Центральной Европы могут сформировать в ЕС новую политическую платформу, заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его мнению, лидеры Венгрии, Словакии и Чехии Виктор Орбан, Роберт Фицо и Андрей Бабиш способны выступить единым фронтом против доминирующих в Брюсселе подходов, передает РИА Новости.

Эксперт пояснил, что прагматичная и здравомыслящая позиция Орбана находит поддержку у Фицо и Бабиша. Объединение этих политиков позволит им согласовывать свои действия и делать совместные заявления по ключевым вопросам.

Орбан — один из немногих европейских лидеров, мыслящих прагматично. Конечно, таким людям нужно объединяться. Фицо и Бабиш вполне подходят, — сказал политолог.

Оленченко отметил, что создание такой коалиции существенно усложнит положение сторонников Украины в Европейском союзе. В то же время он предупредил, что открытое противостояние курсу Брюсселя может спровоцировать жесткую реакцию со стороны европейских институтов.

Ранее сообщалось, что Орбан 7 ноября прибудет с официальным визитом в Белый дом и обсудит с президентом США Дональдом Трампом вопрос организации саммита с Россией. Главная цель предстоящих консультаций — сделать их плодотворными для венгерско-американских отношений и венгерской экономики.

