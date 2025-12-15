Новый год-2026
Захарова ответила на «шутку» главы МИД Польши про Ленина

Захарова напомнила Сикорскому, что Польши не было бы без Ленина

Без вклада Владимира Ленина современной Польши бы не существовало, написала в Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом дипломат ответила на пост министра иностранных дел республики Радослава Сикорского в социальной сети X. Он «пошутил» про премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заработавшего орден Ленина.

Эскападами Радослава Сикорского в «Иксе» уже никого не удивить. Упоминанием имени Ленина мининдел, надо полагать, хотел обидеть Виктора Орбана. Забыл Сикорский, что если бы не Ленин, никакой Польши не было бы и в помине, — сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что Польша получила шанс стать серьезной индустриальной страной именно благодаря дружбе с советским народом во второй половине ХХ века. Она назвала Ленина архитектором независимого польского государства.

Ранее Захарова заявила, что западные союзники Украины должны разделить с ней ответственность за убийства российских журналистов и военных корреспондентов. По ее словам, Киев окончательно «озверел» от безнаказанности.

