Помощник Жириновского раскрыл его прогноз по СВО на Украине Экс-депутат Власов: Жириновский предсказал России победу в СВО

Покойный председатель ЛДПР Владимир Жириновский всегда предрекал России победу в специальной военной операции на Украине, рассказал его бывший помощник и экс-депутат Госдумы Василий Власов в интервью aif.ru. При этом, по его словам, политик никогда не называл конкретных сроков окончания СВО.

Что касается прогнозов касательно развития ситуации, связанной со специальной военной операцией и конфликта на Украине, Владимир Вольфович всегда и везде говорил про успешную победу России, — отметил он.

По мнению экс-депутата, Жириновский был очень важным, серьезным государственником и политическим деятелем, который всегда во главу угла ставил интересы России.

Ранее бывший начальник Генштаба Франции генерал Пьер де Вилье заявил, что Украина не сможет одержать военную победу над Россией. Экс-военачальник констатировал, что украинские силы терпят поражение на фронте. Он призвал искать дипломатическое решение и пути к миру.

До этого военный корреспондент Александр Сладков заявил, что победа России в специальной военной операции не будет растянута во времени. По его словам, окончание СВО будет внезапным. Что касается самой Украины, военкор предположил, что к тому моменту она уже не будет существовать в прежнем виде.