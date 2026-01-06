Психолог объяснила, почему зумеры стали чаще изолироваться от общества Психолог Сальникова: зумеры ищут уединения, чтобы их мозг отдохнул от информации

Молодежь, выросшая с телефоном в руках, все чаще «сбегает» в уединенные места или на ретриты, чтобы отдохнуть от цифрового шума, рассказала семейный психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1». По ее словам, зумеры ищут способы восстановить свои умственные способности и разрушают стереотип о том, что интеллект можно повысить, только поглощая больше информации.

Молодежь ищет способы «перезагрузить» свои когнитивные способности. Они развенчивают миф о том, что «чем больше информации ты поглотишь, тем умнее станешь». Можно читать 100 книг, никак их не проанализировать и ничему не научиться. Анализ и осмысление требуют тишины, — отметила эксперт.

Психолог отметила, что корень проблемы заключается в качестве мышления, в частности, в отсутствии критического подхода из-за поверхностного восприятия информации. Чтобы разгрузить мозг, не нужно уезжать на месяц — достаточно внедрить в повседневную жизнь «гигиену», добавила она.

Ранее сообщалось, что многие молодые люди выбирают путешествия в одиночку, чтобы отдохнуть от информационного шума и провести цифровой детокс. Психолог Екатерина Каталина отметила, что для зумеров одиночество в поездке — это возможность лучше понять себя.