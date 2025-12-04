Для старшеклассников подготовили новый учебный стандарт РИАН: с 2027 года старшеклассники будут изучать не менее 13 дисциплин

Министерство просвещения РФ утвердило новый единый образовательный стандарт для 10–11-х классов, передает РИА Новости со ссылкой на документ. Изменения, которые начнут действовать с 1 сентября 2027 года, затронут количество предметов, учебную нагрузку и профилизацию.

Согласно документу, обязательной станет программа из не менее 13 учебных дисциплин. При этом два предмета каждый старшеклассник будет изучать углубленно. Школы получат право создавать профильные классы — например, инженерные или медицинские. Общая учебная нагрузка за два года будет ограничена 2516 часами, что составляет до 37 академических часов в неделю.

Освоение программы обеспечивает готовность обучающихся 10–11-х классов к самостоятельности, саморазвитию и личностному самоопределению, которое основано на традиционных духовно-нравственных ценностях России, — говорится в тексте программы.

Также в стандарте прописаны требования к оснащению кабинетов естественно-научного цикла. Регионы смогут вводить занятия по родному языку и литературе. Ожидается, что новые подходы повысят мотивацию учащихся и их готовность к служению Отечеству.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьная программа не изменится из-за перехода российских вузов на новую модель высшего образования. По его словам, этот вопрос подробно обсуждается с представителями Минобрнауки.