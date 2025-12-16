Убитые горем родители, учителя в шоке: фото с места резни в школе Одинцово

Обстановка возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области, где школьник напал с ножом на учеников и охранника

Утром 16 декабря в школе, расположенной в поселке Горки-2 Одинцовского округа Московской области, произошло нападение. В здание ворвался один из учеников, который, предположительно, был вооружен ножом. В результате погиб ребенок, еще несколько человек получили ранения. Было возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что подросток сначала ударил ножом охранника, затем распылил газовый баллончик и ранил десятилетнего мальчика, который впоследствии скончался.

Прокуратура проводит проверку по факту нападения на Успенскую среднюю общеобразовательную школу. Уполномоченный по правам человека в Московской области Ксения Мишонова заявила, что все пострадавшие получат необходимую поддержку.

Журналисты сообщили, что сразу после трагедии родители якобы пытались вытащить детей через окна школы, поскольку им не удалось вывести всех учеников через двери. По словам свидетелей, ситуация развивалась очень быстро: сначала на место ЧП прибыли полиция и скорая помощь, затем из здания начали выводить учащихся.

Родители подозреваемого в убийстве охарактеризовали сына как нормального подростка. Выяснилось, что ученик, как и многие его сверстники, играл в компьютерные игры. Родители не замечали ничего странного в его поведении.

