Родители устроившего резню в школе подростка рассказали о сыне

16 декабря 2025 в 11:59

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Родители 15-летнего подростка, который устроил резню в подмосковном Одинцово, назвали сына нормальным, передает URA.RU. По их словам, они не замечали ничего странного в поведении своего ребенка.

Собеседники издания добавили, что подросток, как и многие его сверстники, играл в компьютерные игры. Журналисты обратили внимание, что в социальных сетях школьника были публикации, указывающие на его приверженность деструктивному молодежному течению.

Подросток устроил нападение на учеников и охранника Успенской элитной школы, которая находится в поселке Горки-2, утром 16 декабря. Юноша был вооружен ножом и нанес смертельные ранения 10-летнему мальчику, еще трое, включая охранника, пострадали.

Криминалист Михаил Игнатов допустил, что подросток страдал от психического расстройства. По его словам, не исключено, что школьник подвергался психологическому давлению и травле. Эксперт также предположил, что одной из возможных причин нападения могла быть неразделенная любовь подростка.

подростки
школьники
Одинцово
родители
резня
