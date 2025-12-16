Устроившего поножовщину в школе Одинцово ученика задержали

Правоохранители задержали школьника, напавшего с ножом на учеников в подмосковном Одинцово, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, подросток в балаклаве успел убить одного ребенка и ранить троих человек, в том числе охранника.

На месте ЧП работает ОМОН и сотрудники экстренных служб. Школьников и педагогов эвакуировали из здания, территорию полностью оцепили. Уточняется, что трагедия произошла в Успенской средней школе, расположенной в элитном поселке Горки-2 Одинцовского округа.

Ранее сообщалось, что нападавший взял в заложники минимум одного ученика. По данным источника, он заперся вместе с ребенком в одном из кабинетов, прихватив с собой нож и перцовый баллончик. По словам очевидцев, во время нападения подросток сначала вывел из строя охранника, а затем набросился на учеников.

До этого в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после нападения школьника на 29-летнюю учительницу математики. Юноша пришел исправлять оценку за контрольную, и когда педагог отвернулась, ударил ее ножом. Пострадавшую госпитализировали. Директор учебного заведения заявила, что учительница работает в школе пятый год и конфликта с мальчиком у нее не было.