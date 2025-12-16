Новый год-2026
16 декабря 2025 в 15:01

«Кошмар»: Рудковская едва не отдала сына в школу, где произошла поножовщина

Рудковская заявила, что рассматривала элитную школу в Горках-2 для своего сына

Яна Рудковская Яна Рудковская Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Гендиректор академии «Ангелы Плющенко» и продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале заявила, что хотела отдать своего сына Александра в элитную школу в Одинцово, где утром 16 декабря произошла поножовщина. По ее словам, учебное заведение находится совсем рядом с их домом.

Ужас. Я знаю эту школу. Мы ее рассматривали в свое время для Саши. Она находится в 10 минутах от нашего дома. Сейчас там кошмар наяву, — отметила Рудковская.

Также она рассказала, что мать убитого мальчика сейчас «рыдает перед школой». На фоне трагедии продюсер призвала родителей следить за своими детьми и их досугом, и не давать им свободного времени «повернуть не туда».

Ранее сообщалось, что для задержания подростка, напавшего с ножом на Успенскую СОШ, привлекали профессиональных психологов. После того как юноша ранил охранника и учинил расправу над четвероклассником, он заперся в одном из классов. Специалисты помогали вести переговоры и в результате уговорили ученика сложить оружие и сдаться.

До этого юрист Вадим Багатурия выразил мнение, что подростку может грозить до 10 лет лишения свободы. По его словам, решение о мере пресечения будет принято после проведения психологической экспертизы. Если юношу признают невменяемым, то его отправят на принудительное лечение.

