21 декабря 2025 в 19:22

Рудковская рассказала большой секрет, который скрывает от детей

Рудковская заявила, что поддерживает веру детей в Деда Мороза

Яна Рудковская Яна Рудковская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Гендиректор академии «Ангелы Плющенко» и продюсер Яна Рудковская заявила, что поддерживает веру своих детей в Деда Мороза. Как передает корреспондент NEWS.ru, на новогодней елке «Бал волшебных сказок» от Radio Monte Carlo она отметила, что ее супруг Евгений Плющенко надевает костюм сказочного персонажа на праздник.

Я не рассказывала, [что Деда Мороза не существует]. У нас Евгений (Плющенко. — NEWS.ru) переодевается в Деда Мороза, но даже Арсюша (Арсений, младший сын Рудковской. — NEWS.ru) его узнает, — сказала продюсер.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова говорила, что миф о существовании Деда Мороза способствует развитию детской фантазии, а не подрывает доверие ребенка. Она пояснила, что дети дошкольного возраста одновременно живут в двух мирах: в реальном и воображаемом. По словам специалиста, разницу между выдуманным и настоящим дети начинают понимать примерно в восемь или девять лет.

До этого психолог Екатерина Булгакова отмечала, что громкий голос Деда Мороза способен негативно повлиять на психику маленького ребенка. Она сказала, что детей следует заранее готовить к визиту актеров, чтобы предотвратить возможные неприятные ситуации. По ее словам, для детей от трех до пяти лет подготовку к Новому году можно начинать за одну или две недели до самого праздника. Психолог рекомендует для этого читать и рассматривать книги с иллюстрациями, сказки с новогодними персонажами, а также показывать новогодние мультфильмы.

